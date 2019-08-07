Молодому чеху грозит до 20 лет тюрьмы за участие в войне на Донбассе

Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью Чехии обвинили чешского гражданина в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов "Донецкой народной республики", передает УНН со ссылкой на Denik N.



По информации издания, Люку Н. было чуть больше двадцати лет, когда, по версии следствия, он отправился на Донбасс, где присоединился к пророссийским сепаратистам. Детективы из Национального центра по борьбе с организованной преступностью обвинили его в том, что он сражался на стороне боевиков против украинской армии.



"Национальное центральное управление по борьбе с организованной преступностью инициировало судебное преследование одного человека за террористическое нападение в связи с конфликтом на Востоке Украины", - подтвердил информацию Мартин Нил из Высшей государственной прокуратуры в Праге.



"Это человек из Карловых Вар, который принимал участие в боевых действиях против организованной украинской армии. Мы не будем раскрывать более подробную информацию, в том числе о порядке его поездки в Восточную Украину", - добавил прокурор Били, отметив, что расследование уже началось.



"У детективов, которые занимаются этими делами, достаточно доказательств, поэтому они обвинили его", - добавил источник, знакомый с расследованием.



Участие в боевых действиях на стороне непризнанных пророссийских боевиков, как правило, преследуется по закону, а обвинение в участии в террористическом акте в Чехии грозит сроком от двенадцати до двадцати лет тюрьмы, подчеркивает издание.



Как отметил на своем Twitter-аккаунте Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, чешские детективы расследуют еще более 15 подобных случаев.

