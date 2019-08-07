Второй турецкий корабль начал буровые работы возле Кипра

Второе турецкое буровое судно – Yavuz – приступило к бурению у берегов Кипра. К настоящему времени достигнута глубина 1710 метров. Об этом в среду, 7 августа, сообщает Анадолу со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.



По его словам, в буровых работах на судне Yavuz задействованы до 180 человек. Работы продлятся еще 2,5-3 месяца. Судно способно проводить буровые работы на глубине более трех тысяч метров.



Надеемся, что по достижению расчетной глубины мы найдем газ, – сказал Донмез и напомнил, что разведкой месторождений у западных берегов Кипра уже занимается судно Fatih.



По словам турецкого министра, к разведке нефтегазовых месторождений в восточной части Средиземного моря в целом будут привлечены два буровых и два судна по поддержке сейсмических исследований.



Донмез подчеркнул, что Анкара готова до конца отстаивать собственные интересы и интересы турецкого Кипра в морской зоне.



В июне стало известно, что ЕС рассмотрит санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море. Кипр считает воды, где Турция ведет бурение, своей исключительной экономической зоной, а Турция ведет разработку месторождений.



Ранее сообщалось, что стоимость обнаруженных залежей природного газа у побережья Кипра, составляет 30-40 млрд долларов. Месторождение Glaucus-1 в кипрском Блоке 10 имеет залежи примерно 5-8 трлн кубических футов газа. Это третье крупнейшее в мире месторождение газа, открытое за последние два года.



В свою очередь Турция грозит Кипру из-за разведки газовых месторождений в Средиземном море.

