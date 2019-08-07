Brent ускорила падение, опустилась ниже $57 за баррель

Нефтяной рынок ускорил падение в среду на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, при этом котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.



Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:50 мск подешевели на $2,06 (на 3,5%) - до $56,88 за баррель.



Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $2,12 (на 3,95%) - до $51,51 за баррель.



Рынок ждет данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

