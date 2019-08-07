Стартовала информкампания по дискредитации президента Зеленского

Президентские и парламентские выборы в Украине прошли под знаком формирования не только новой политической силы, но и серьезного медийного ресурса под патронатом Виктора Медведчука. И этот ресурс регулярно используется не только для прославления лидера и членов партии “Оппозиционная платформа - За жизнь!”, а так же продвижения идей “русского мира” в массы, но и для дискредитации новой украинской власти. При этом, к такой дискредитации в унисон с ресурсами Медведчука подключаются и медиа представителей бывшей власти.

Так, не успел президент Украины Владимир Зеленский отправиться с рабочей поездкой в Турцию, как подконтрольные Медведчуку и экс-президенту Порошенко ресурсы, как первого эшелона, так и из второсортных низов, принялись упоминать в своих сюжетах, статьях и новостях недвусмысленные судебные решения, а также делать катастрофические прогнозы о дальнейшем президентстве Владимира Зеленского.

То промелькнет сообщение об отмене судом 60 млн. грн. налогового долга МАУ, то заговорят о прощении “Укртатнафте” и НПК “Галичина” штрафа общей суммой на 1,327 млрд грн. При этом, периодически всплывает в подобных новостных вбросах и фамилия одиозного олигарха Игоря Коломойского, то в контексте отмены кредиторских требований “Днеправиа” перед Приватбанком на 1,5 млрд грн, то снятия ареста с 415 объектов недвижимости "Приватофис" и т.д.

Продолжать можно долго, но в этой волне однотипных набросов, от ресурсов одного и того же хозяина, интересно другое.

Во-первых, несмотря на то, что ещё в ходе президентской компании первого тура команда Владимира Зеленского опровергла любую связь с Игорем Коломойским, ресурсы Медведчука и других пытаются всячески связать одиозного олигарха с ныне действующим президентом Украины. При этом намекая на то, что решения судов принимаются в пользу Коломойского не без участия Офиса президента.

Но, оперирование так называемыми фактами полностью игнорирует то обстоятельство, что судебная система в Украине никогда не была подконтрольным органом президента, но всегда была ахиллесовой пятой государства.

И даже при экс-президенте Петре Порошенко, решения судов многих вводили в состояния, мягко говоря, недоумения и шока.

Во-вторых, в глаза бросается тот факт, что каждый раз, когда президент Украины находится в заграничных разъездах, на подконтрольных тем или иным политическим силам телеканалах начинается скрытая либо открытая дискредитация главы государства. Это наталкивает на неоднозначный, но вывод – конкуренты пользуются отсутствием президента для поливания его грязью потому, что… его боятся?

Вывод странный, но иного пояснения такой тактики вбросов найти сложно. А президенту, конечно же, это не должно помешать выполнять свои прямые обязанности, несмотря не только на отчаянную активизацию противников, но и перспективу долгосрочных информационных атак со стороны политических оппонентов.