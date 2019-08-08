Второй звонок Зеленского Путину - версии беседы от Банковой и Кремля

Вчера утром Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину.



Причина, по которой президент Украины инициировал телефонную беседу - фактический срыв перемирия на Донбассе, в результате которого за сутки погибли четверо военнослужащих ВСУ.



"Страна" уже разобралась, что означает гибель военных и как события будут развиваться дальше. Об этом читайте в нашем материале.



Также мы решили сравнить версии разговора, отчеты о которых опубликованы на сайтах обоих глав государств. Дополнительно Зеленский провел брифинг, где рассказал о деталях беседы.



Главный итог - это фактический отказ украинского президента изменять конституцию в соответствии с Минскими соглашениями. Что перечеркивает саму основу для мирного урегулирования и продолжает логику войны.

Сходства версий разговора Зеленского и Путина



Официальный отчет о телефонном разговоре на сайте президента Зеленского появился на полчаса позже, чем на сайте Путина - 14.15 и в 13.45 соответственно.



И Банковая, и Кремль констатируют, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.



Практически слово в слово совпадает то, что важно неукоснительно соблюдать установленный с 21 июля режим прекращения огня, а также разводить силы от линии разграничения.



Также сайты президентов сообщают, что они говорили об освобождении странами заключенных. Правда, формулирует это по-разному.



Представительство Зеленского так: "Во время телефонного разговора обсуждался вопрос обмена пленными".



Представительство Путина так: "Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц".



С одной стороны, это одинаковые тезисы, поскольку конечная цель - возвращение на родину граждан двух стран. С другой стороны, понятия отличны.



Киев использует слово "обмен", а Москва - "возвращение". Разница в том, что российская сторона как раз педалирует именно формат возвращения - и украинских моряков, задержанных близ Керчи с условием, что их будут судить в Украине; и снятие обвинений с шефа украинского отделения РИА "Новости" Кирилла Вышинского. Тогда как Киев больше склоняется к "списочному" обмену.



Совпадает также, что Зеленский и Путин говорили о "нормандской встрече". Но стилистические конструкции здесь тоже разные.



Киев: "Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне".



Москва: "Отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы. Обсуждались перспективы взаимодействия в "нормандском формате".



Здесь отличия более очевидны. Они дают понять: Зеленский хочет встречу лидеров Украины, России, Германии и Франции.



Путин же пока говорит лишь о диалоге минской Контактной группы, куда от РФ входят его подчиненные. То есть Кремль дает понять, что сам президент России на нормандскую встречу ехать пока не собирается. Тем более представительство Кремля не упоминает о подписании неких документов "на высшем уровне".



Это не ново, и об этом Путин заявлял уже много раз. Ранее он отмечал, что готов к новым переговорам только после выборов в Раду и формирования правительства Украины.



Кабмин может быть создан лишь после начала работы нового созыва парламента (предварительно запланировано на первые числа сентября). Это означает, что еще минимум месяц о встрече лидеров в нормандском формате речь идти не может - как минимум, со стороны Москвы.



Различия версий разговора Зеленского и Путина



Одно из отличий отчета представительств президентов касается Станицы Луганской.



У Зеленского об ней сообщили следующее: "Президенты Украины и России обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста".



У Путина в отчете о разговоре об этом не говорится ничего.



Мы не знаем, в каком контексте шла речь о Станице Луганской в беседе Зеленского и Путина. Но очевидно, зачем на этом решил акцентировать внимание президент Украины.



Со дня инаугурации Владимира Зеленского и до сегодняшнего дня разведение войск у КПВВ "Станица Луганская" - единственный успех украинского лидера в рамках достижения мира. И при любом удобном случае, в том числе сейчас, Банковой решила лишний раз об этом напомнить.



Дальше в отчетах Киева и Москва фиксируется такое отличие, касающееся обстрелов.



Банковая: "Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибло четверо украинских военнослужащих. Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость повторения подобного".



Кремль: "Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения".



В ходе брифинга Зеленский разъяснил свою формулировку. "Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - отметил президент Украины, подразумевая четыре бойцов ВСУ.



Отталкиваясь от формулировки Кремля можно сделать вывод, что в ответ Путин призвал Зеленского, чтобы украинские военные не обстреливали жилые дома местных жителей и объекты социальной инфраструктуры.



Но ключевое отличие в отчетах о телефонной беседе касается реализации Минских соглашений в их политической части.



Киев: "Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины". Буквально вчера это же подтвердил олигарх Игорь Коломойский, которого считают близким к Зеленскому и его Офису.



Москва: "Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса".



Простыми словами это означает, что Владимир Путин последовательно призывает Киев к предоставлению Донбассу особого статуса со внесением соответствующих изменений в Конституцию. А украинская сторона - ранее в лице Порошенко, сейчас - Зеленского - отказывается выполнять политическую часть договоренностей.



Именно это - камень преткновения, который мешает достичь мира на Донбассе вот уже который год. Кремль декларирует: утром - особый статус для Донбасса, вечером - все остальное, включая отвод войск. Банковая - наоборот.



"Нормандские" переговоры и настроения Донбасса



Сегодня, помимо звонка Путину, Зеленский собрал Совет безопасности для обсуждения эскалации на фронте. На мероприятии присутствовали начальник Генштаба Руслан Хомчак и руководители ключевых подразделений ВСУ.



В ходе брифинга после заседания СНБО, как отмечалось выше, Владимир Зеленский призвал к скорейшей встрече в Нормандском формате.



"Сколько еще людей должны погибнуть? Я хочу, чтобы мы вопреки всем дипломатическим договоренностям, по-человечески прежде всего отнеслись друг к другу и поняли, что эта встреча произошла в ближайшее время", - сказал президент Украины.



Отдельно Зеленский написал пост в Facebook, в котором призвал Меркель, Макрона и Путина "как можно скорее восстановить переговоры". И анонсировал свой звонок канцлеру Германии и президенту Франции.



Очевидно, что Владимир Зеленский хочет как можно скорее отметиться в запуске мирного процесса. Именно этого - восстановления мира на Донбассе - от президента и ждут его избиратели.



Впрочем, по результатам первых месяцев работы Зеленского на посту главы государства можно сделать вывод: его позиция в главных своих посылах идентична позиции бывшего президента Петра Порошенко. А потому встречи "нормандской" четверки, так активно иниицируемые Киевом, будут лишь имитацией бурной деятельности, но мир не приблизят.



Тем временем ситуация на Донбассе меняется не в пользу Киева. Еще зимой хорошее отношение жителей региона к "республикам" и России шло на спад. Сейчас же оно буквально на пике. Этому способствовали два момента.



Во-перых, массовая раздача паспортов РФ по указу Путина, которую часть граждан ждала с 2014 года.



Во-вторых, ощутимое увеличение социальных выплат. С июля текущего года заработные платы бюджетников - в среднем на 38%, минимальные пенсии - на 25%. Эти повышенные выплаты все население "ЛДНР" первый раз получило на днях.



В ответ Киев по логике должен был бы подготовить свои пряники для жителей "республик". Впрочем, это вопрос уже к новой Раде и Кабмину, которые к осени должны серьезно "позеленеть".

