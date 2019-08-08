Трамп считает ФРС, а не Китай проблемой для развития экономики США

Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов, выполняющая функции Центробанка страны, является проблемой для развития американской экономики, а не Китай. Соответствующее сообщение глава государства разместил в среду в Twitter.



"Наша проблема не Китай. Мы сильнее, чем когда-либо, в США вливаются деньги, в то время как Китай теряет тысячи компаний из других стран, а их валюта находится под давлением. Наша проблема - Федеральная резервная система, которая слишком горда, чтобы признать свою ошибку в том, что [она] действовала слишком быстро и чересчур сильно проводила политику ужесточения", - написал американский лидер.



Он в очередной раз заявил, что финансовый регулятор "должен снизить ставки сильнее и быстрее и прекратить свою нелепую" политику количественного ужесточения. "Ужасно смотреть на некомпетентность, особенно в тех случаях, когда многое можно так легко решить", - отметил Трамп.



"В любом случае мы победим, но было бы намного легче, если бы ФРС поняла - а они не понимают - что мы конкурируем с другими странами, которые хотят добиться успеха за наш счет!" - заключил президент.



Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее руководства. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки председателя финрегулятора Джерома Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.

