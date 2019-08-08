Ускорить процесс снижения веса возможно в два раза, если пить молоко

Как передает "Южный федеральный", американские ученые обратили внимание на обезжиренное молоко. Был проведен эксперимент с участием двух групп женщин, которые сидели на одинаковых диетах и придерживались одинакового тренировочного режима, но пили разные напитки. Потреблялось по одному стакану в день.



Оказалось, употребление обезжиренного молока позволяло ускорить процесс снижения веса и наращивания мышечной массы. Секрет кроется в витамине D. Он способствует сжиганию жировых отложений. Исследование показало: 50% людей с лишним весом имеют дефицит витамина D. Также положительный эффект производят кальций и белок из молока.



Кстати, мода на заменители молока грозит серьезными проблемами в мировом масштабе. По словам специалистов, за последние 20 лет люди 18-35 лет стали потреблять коровьего молока на 30% меньше. Аналоги растительного происхождения, соевое, миндальное и кокосовое молоко, становятся все более популярными.



В итоге у людей, отказавшихся от обычного молока, наблюдается дефицит витамина D. Как результат, у них плохо усваивается кальций. В 73% случаев это провоцирует развитие остеопороза, повышает хрупкость костей и увеличивает частоту переломов. Параллельно нарушается обмен веществ, растет вес и снижается иммунитет.

