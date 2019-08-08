Уникальная нановакцина совершит революцию в лечении рака

Тель-Авивский университет, передает Mirage News, создал вакцину на базе наночастиц, способную предотвращать развитие меланомы и одновременно подходящую для уничтожения уже существующих опухолей и метастазов. Вакцина может сделать иммунную терапию максимально эффективной.



Ученые взяли наночастицы из биоразлагаемого полимера. Внутри каждой частицы были заключены два пептида - короткие цепочки аминокислот, которые экспрессируются в клетках меланомы. Наночастицы работали как вакцины против вирусных инфекций - они стимулировали иммунитет. Иммунная система начинала атаковать раковые клетки, содержащие два пептида, как и наночастицы.



Эффективность вакцины проверили в рамках трех экспериментов. Сначала вакцину вводили здоровым мышам, а после делали инъекцию клеток меланомы. В итоге рак не развивался. Затем вакцину и средства иммунной терапии проверили на уже существующих опухолях. Комплексное воздействие значительно тормозило прогрессирование рака и увеличивало продолжительность жизни. Наконец, вакцину успешно опробовали на тканях, забранных у пациентов с меланомой и имеющих метастазы в мозге.

