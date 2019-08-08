Лукашенко расширил зону безвизового режима в Белоруссии для иностранцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом расширил зону безвизового режима для иностранных граждан в Гродненской и Брестской областях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе белорусского лидера.



"Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию "Брест - Гродно". В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский", - сказано в сообщении. В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").



"Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории "Брест - Гродно", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что принятие указа "продолжает целенаправленные усилия белорусского государства по развитию трансграничных человеческих контактов, является свидетельством открытого и дружелюбного характера внешней политики Белоруссии". "Документ будет способствовать росту туристической привлекательности нашей страны и укреплению экономики приграничных регионов", - отметили в пресс-службе.



Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования. При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Белоруссию для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в национальном аэропорту Минск, что предусмотрено указами президента.



С 12 февраля 2017 года в Белоруссии был установлен безвизовый порядок въезда в республику на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу в национальном аэропорту Минск для граждан 80 государств, затем этот срок был продлен до 30 суток. Кроме того, в 2018 году Лукашенко продлил срок установленного безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей до 10 дней.

