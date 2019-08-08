В "Слуге Народа" назвали парламентские комитеты, которые готовы отдать оппозиции

В новом украинском парламенте оппозиции отдадут комитеты по правам человека и свободы слова. Такое заявление сделал Андрей Мотовиловец, избранный народным депутатом по спискам партии "Слуга народа", сообщает "Радио Свобода".

По словам будущего нардепа, спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.



Говоря о кандидатах на должность вице-спикера, Мотовиловец заявил, что фракция "будет ждать предложений от других партий".



По данным СМИ, на должность председателя информационного комитета претендует генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, девятый номер в списке пропрезидентской партии.



Как сообщил представитель президента в Кабмине и 17-й в избирательном списке партии "Слуга народа" Андрей Герус, первое заседание нового состава Верховной Рады может состояться 3 сентября.

