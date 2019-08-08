В "Слуге Народа" назвали парламентские комитеты, которые готовы отдать оппозиции
В новом украинском парламенте оппозиции отдадут комитеты по правам человека и свободы слова. Такое заявление сделал Андрей Мотовиловец, избранный народным депутатом по спискам партии "Слуга народа", сообщает "Радио Свобода".
По словам будущего нардепа, спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
Говоря о кандидатах на должность вице-спикера, Мотовиловец заявил, что фракция "будет ждать предложений от других партий".
По данным СМИ, на должность председателя информационного комитета претендует генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, девятый номер в списке пропрезидентской партии.
Как сообщил представитель президента в Кабмине и 17-й в избирательном списке партии "Слуга народа" Андрей Герус, первое заседание нового состава Верховной Рады может состояться 3 сентября.