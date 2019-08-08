Зеленский: в 2020 году будет создан рынок земли

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в текущем году в стране будет проведена земельная реформа, которая позволит создать рынок земли в 2020 году. "В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га, которая является лучшей в мире по качеству ", - сказал Зеленский на украинско-турецком бизнес–форуме в Стамбуле в четверг.



По его словам, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности компания "Онур".



"Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной часть Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственного частного партнерства", - сказал Зеленский.



"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями", - сказал он, подчеркнув, что Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех украинских проектах.



Ранее в команде Зеленского заявляли о необходимости открытого рынка земли после подготовки соответствующего законодательства.



Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук допускает разблокирование рынка земли до конца 2019 года. "Есть понимание в команде (президента - ИФ), что если это (отмена моратория - ИФ) не будет сделано в этом году, то будет довольно сложно", - сказал он.



В феврале 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.

