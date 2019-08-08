НАПК отправило в суд 40 протоколов на одного из мэров

Национальное агентство по предупреждению коррупции отправило в суд 40 протоколов в отношении Яремчанского городского головы Василия Онутчака о нарушении требований по урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает УНН.



"Составлено 40 протоколов в отношении Яремчанского городского головы Василия Онутчака", - указали в ведомстве, добавив, что протоколы решили отправить в суд.



Протоколы составили в отношении Онутчака из-за несообщения о наличии у него реального конфликта интересов, что является нарушением антикоррупционного законодательства.



По данным НАПК, чиновник выдал и подписал распоряжения о премировании и установлении надбавок своим близким - сыну и невестке.



Количество составленных протоколов определяется количеством выявленных нарушений этим лицом, добавили в агентстве.



Напомним, НАПК направило в суд 17 админпротоколов по фактам нарушений установленных законом сроков представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

