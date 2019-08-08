ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков

Самым прибыльным украинским банком по итогам первого полугодия 2019 года, согласно данным на сайте Национального банка Украины (НБУ), является ПриватБанк с 18,289 млрд грн чистой прибыли.



Вторую позицию занял Райффайзен Банк Аваль с чистой прибылью 2,383 млрд грн, третью - УкрСиббанк - 1,458 млрд грн. Четвертое место по размеру чистой прибыли занял ПУМБ - 1,265 млрд грн, на пятую строку с третьей позиции сместился ОТП Банк - 1,262 млрд грн.



Самым убыточным в первом полугодии являлся Укрсоцбанк - 473,197 млн грн, который подвинул дочерний банк российского Сбербанка на второе место - с чистым убытком 297,749 млн грн. Банк "Кредит Днепр" сохранил третье место по размеру чистого убытка в размере 35,824 млн грн.



ПриватБанк по итогам января-июня сохранил первое место рейтинга по размеру общих активов - 522,422 млрд грн, Ощадбанк занял вторую позицию - 288,339 млрд грн, Укрэксимбанк на третьем месте - 51,634 млрд грн.

