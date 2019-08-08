ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков

Самым прибыльным украинским банком по итогам первого полугодия 2019 года, согласно данным на сайте Национального банка Украины (НБУ), является ПриватБанк с 18,289 млрд грн чистой прибыли.

Вторую позицию занял Райффайзен Банк Аваль с чистой прибылью 2,383 млрд грн, третью - УкрСиббанк - 1,458 млрд грн. Четвертое место по размеру чистой прибыли занял ПУМБ - 1,265 млрд грн, на пятую строку с третьей позиции сместился ОТП Банк - 1,262 млрд грн.

Самым убыточным в первом полугодии являлся Укрсоцбанк - 473,197 млн грн, который подвинул дочерний банк российского Сбербанка на второе место - с чистым убытком 297,749 млн грн. Банк "Кредит Днепр" сохранил третье место по размеру чистого убытка в размере 35,824 млн грн.

ПриватБанк по итогам января-июня сохранил первое место рейтинга по размеру общих активов - 522,422 млрд грн, Ощадбанк занял вторую позицию - 288,339 млрд грн, Укрэксимбанк на третьем месте - 51,634 млрд грн.