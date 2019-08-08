Трамп заподозрил Google во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Google могла вмешиваться в президентские выборы в США в 2016 году.



Об этом он написал в Twitter.



Причиной стало интервью бывшего сотрудника Google Кевина Сернеки, который заявил, что в компании негативно относятся к Трампу и будут делать все, чтобы он снова не стал президентом.



"Сундар Пичай старательно пытался объяснить в Овальном кабинете, как сильно он любит меня, как хорошо делает свою работу наша администрация, что Google никогда не сотрудничал с военными Китая и что они никогда не помогали Хиллари Клинтон победить меня в 2016 году и не планируют незаконное вмешательство в выборы 2020 года, несмотря на все разговоры об обратном. И все это звучало хорошо, пока я не посмотрел интервью Кевина Сернеки ... все это совершенно незаконно. Мы очень внимательно следим за Google! ", - заявил Трамп.

