НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подготовило сообщение о подозрении бывшему председателю Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрию Вовку по делу возможного злоупотребления служебным положением членами НКРЭКУ при утверждении оптовой цены электрической энергии по формуле "Роттердам+",



Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.



"Подозрение подготовлено", - сказал он.



При этом он сообщил, что Вовк отсутствует в Украине, он находится за границей.



Источник добавил, что Вовк якобы проживает в Великобритании.



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При этом в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) отмечается, что в рамках расследования уголовного производства было установлено, что бывшие члены НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору группой лиц, вместе с другими должностными лицами комиссии и при пособничестве должностных лиц предприятий частного сектора экономики, используя свое служебное положение, разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого нанесла потребителям более 18 868 млн гривен убытков.

