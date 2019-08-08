Каждому четвертому жителю планеты не хватает воды, - исследование

Согласно результатам исследования, в 17 странах мира из 164 существует чрезвычайное дефицит воды. Каждому четвертому жителю планеты не хватает этого ресурса.



12 из этих стран расположены на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в исследовании Института мировых ресурсов.



Исследователи отмечают, что дефицит растет. Это создает риск возникновения конфликтов в странах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.



"Этот регион, естественно, сухой и засушливый. Но ситуация там ухудшается. Есть ряд сообщений и исследований, указывают на тот факт, что нехватка воды может усилить миграцию и конфликты, и пока вода является источником напряженности и насилия на Ближнем Востоке ", - заявил директор Института мировых ресурсов Пол Рейг.



Катар считается страной с наибольшим дефицитом воды, за ним Израиль и Ливан, Иран и Иордания. В Африке критическая ситуация в Ливии и Эритреи.



В июне город Ченнаи стало первым крупным населенным пунктом Индии, столкнулось с острой нехваткой воды. Индия занимает 13 место в мире по водным дефицитом, одновременно в стране проживает втрое больше людей, чем в других 16 странах.



Украина попала в категорию стран с низко-средним дефицитом воды и заняла 85 место. Наряду разместились Южный Судан и Польша.

