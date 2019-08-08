В Киеве на рынке задержали 18 нелегалов

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевщины и бойцы батальона Миротворец во время проведения оперативно-профилактической отработки в Киево-Святошинском районе обнаружили на рынке Столичный группу нелегальных мигрантов. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в четверг, 8 августа.



"Установлено, что иностранцы незаконно проживали на территории Украины. Группа мужчин работала на торговых точках и складах рынка Столичный, расположенного на Кольцевой дороге столицы. 18 нелегальных мигрантов были доставлены в Центральное межрегиональное управления ГМС Украины в Киеве и Киевской области. Среди них 13 граждан Азербайджана и пять мужчин из Узбекистана", – говорится в сообщении.



В отношении иностранцев составлены административные протоколы по статье о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда (ст. 203 КУоАП) и сокращен срок пребывания в Украине.

