Пирс Броснан снимется в комедии о Евровидении
Голливудский актер Пирс Броснан снимется в музыкальной комедии, посвященной песенному конкурсу Евровидение. Об этом пишет Deadline.
Он присоединится к актерскому составу, включающему Уилла Феррелла и Рэйчел МакАдамс.
Подробности проекта, как и дата выхода фильма в прокат, пока держатся в секрете.
Известно, что во главе проекта стоит Дэвид Добкин, известный по фильму Незваные гости. Над сценарием ленты работают совместно Эндрю Стил и Уилл Фррелл.
Ожидается, что уже в этом году начнутся съемки, которые будут проходить в Тель-Авиве и Исландии.
Источник: Обозреватель
17:29