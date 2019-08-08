Пирс Броснан снимется в комедии о Евровидении

Голливудский актер Пирс Броснан снимется в музыкальной комедии, посвященной песенному конкурсу Евровидение. Об этом пишет Deadline.



Он присоединится к актерскому составу, включающему Уилла Феррелла и Рэйчел МакАдамс.



Подробности проекта, как и дата выхода фильма в прокат, пока держатся в секрете.



Известно, что во главе проекта стоит Дэвид Добкин, известный по фильму Незваные гости. Над сценарием ленты работают совместно Эндрю Стил и Уилл Фррелл.



Ожидается, что уже в этом году начнутся съемки, которые будут проходить в Тель-Авиве и Исландии.

