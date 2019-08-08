Украина и Турция договорились о сотрудничестве в бизнесе и изучении космоса

Во время визита Владимира Зеленского в Стамбул состоялось подписание договора о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков.



Документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году. Цель подписания договора - дальнейшее развитие делового двустороннего сотрудничества Украины и Турции, активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета.



Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина будет улучшать бизнес-климат и гарантировать турецким инвесторам и предпринимателям защиту.



Также был подписан протокол о договоренности по использованию и изучения космоса между Национальным космическим агентством Украины и Национальным космическим агентством Турецкой Республики.