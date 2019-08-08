«Укроборонпром» может потерять в доходах от экспорта вооружений и военной техники

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус готов назначить на должность гендиректора концерна менеджера от газодобычи Алексея Тимофеева, пишет Апостроф.

Источник, близкий к «Укроборонпрому», который поделился этой информацией с изданием "Страна", также отмечает, что данный соискатель имеет мало общего с будущей сферой управления. Алексей Тимофеев строил карьеру газодобытчика в "Смарт Энерджи", филиале "Смарт Холдинга" Вадима Новинского, а также в компании "Гео Альянс", принадлежащей Виктору Пинчука, пробовал свои силы в государственной "Укргаздобыче", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

«После работы по найму Тимофеев решил попробовать себя в собственном бизнес-проекте совместно с россиянином Ильей Пономаревым, бывшим депутатом российский Государственной Думы. И вот - резкий поворот в сторону государственного бизнеса, торговли оружием, рыночных перспектив авиастроения на ГП "Антонов" и индустриальных рынков Украины. Ни главу набсовета Абромавичуса, ни претендента на должность гендиректора Укроборонпрома, ни другого представителя новой власти, Давида Арахамию не смущает отсутствие опыта в руководстве структурой, где многие предприятия, обеспечивающие национальную безопасность, находятся иногда в очень непростом финансовом состоянии», - пишет автор статьи.

Также в публикации отмечается, что в кресле главы набсовета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус обещает заняться повышением доходности концерна и отказом от "непрофильных" или неликвидных активов.

«По его мнению, управление госсобственностью должно приближаться к стандартам частного бизнеса. Возможно, в агропроме или производстве товаров народного потребления такие планы уместны. Однако, в сфере, которая обеспечивает национальную безопасность, желание избавиться от убыточных предприятий и оставить прибыльные чревато потерей целых направлений, на восстановление которых у государства нет ни ресурсов, ни специалистов. Новые разработки оружия и внедрение их в производство при президенте Порошенко были мантрой, которая не имела никакого отношения к реальной жизни», - отмечает автор материала.

Таким образом, констатирует журналист, новые "технократы" в лице Абромавичуса и его коллег по партии власти хотят заняться "реформой" Укроборонпрома вместо спасения дышащих на ладан производств.

«Ведь гораздо интереснее возводить стеклянный офис и переставлять кадры по своему усмотрению, приглашать бывших газовиков, перешедших на преподавательскую работу, на управление структурой и три года проводить аудит государственного концерна. Просто золотое дно для ничегонеделания», - отмечается в материале.

Автор статьи также напоминает, что в истории Укроборонпрома уже был период управления "менеджером" со стороны.

«В 2014 году Порошенко назначил на руководство концерном Романа Романова. Человек был очень близок к машиностроению: занимался продажей дорогих автомобилей в автосалоне города Херсона, представлял кандидата Порошенко на выборах 2014 года. Оказалось, что мало быть доверенным лицом президента Украины во всех смыслах этого слова. При гендиректоре Романове показатели Укроборонпрома просто рухнули. Даже гениальная украинская статистика не смогла прикрыть цифрами катастрофические результаты руководства херсонского "варяга" и его команды. Теперь история повторяется. "Варяги" в лице Абромавичуса, Арахамии и, возможно, Тимофеева просто горят желанием пореформировать и поруководить отраслью, которая сильна профессионализмом и внутренней корпоративной культурой», - отмечается в публикации.

По мнению автора статьи, сразу после выполнения уже подписанных предшественниками контрактов следует готовиться к тому, что поступления от экспорта вооружения и военной техники упадут.

«Новых контрактов почему-то не появится, а прежние инозаказчики зачем-то найдут других партнеров. И виноваты в этом будут отнюдь не "технократы", а кто угодно - Кремль, шпионы, марсиане, "папередники" и "неправильные пчелы". А новые руководители опять разбегутся в неизвестном направлении, но с гордо поднятой головой», - резюмирует автор материала.