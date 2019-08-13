Стильные туфли на платформе – 5 популярных моделей от Favorite Shoes

Образ современной модницы сложно представить без красивых туфель. Они как нельзя лучше подчеркивают красоту ножек и добавляют несколько сантиметров росту. Вот только не всегда удобно постоянно ходить на каблуках, ноги быстро устают.



Но им есть альтернативная замена – туфли на платформе, которые выполняют те же функции. При этом в них вы можете смело ходить хоть целый день. А теперь давайте более подробно поговорим об основных моделях, с которыми познакомит Favorite Shoes.

Что можно выбрать из обувного ассортимента?

Сплошная

Такие туфли предпочитают девушки, которые ценят максимальный комфорт. В подобной обуви вы можете долго ходить по городу и не почувствовать усталости. А еще совершенно не причините вред ногам, поскольку есть возвышение.

Что касается разнообразия моделей, то вы без проблем найдете максимально легкие на лето или утепленные и закрытые для осени.

Тракторная

Подобная платформа популярна вот уже несколько сезонов и не собирается покидать первые строчки. Такие туфли идеальны для ежедневного использования. Если на работе от вас требуют соблюдение дресс-кода, то лучше отдать предпочтение классическим моделям.

Низкая

Она добавляет несколько сантиметров роста. К тому же обеспечивает дополнительный комфорт. Такие туфли дамы особенно любят в дождливую погоду. Если нечаянно вступите в лужу, ноги останутся сухими.

Массивная

Сразу отмечаем, эта обувь не годится для повседневного ношения. Исключение из правил: если вас постоянно возят на машине и вы минимум времени ходите пешком. Хотя находятся и такие дамы, которые в них могут ходить постоянно. Но это только при условии, что нет проблем со здоровьем.

Скрытая

Ее делают из того же материала, что и верх обуви. Выглядят подобные туфли максимально аккуратно и подходят для ежедневного ношения. Поэтому в гардеробе модниц найдется хотя бы одна пара. Особенно красиво смотрятся замшевые варианты, хотя кожаные ничем не уступают.

Как не наделать ошибок при поиске обуви?

Сколько бывало случаев, что туфли отвечают последним критериям моды, а в образе выглядят совершенно нелепо. А дело в том, что вы их неправильно подобрали. Вернее не учли некоторые моменты.

Вам нужны туфли на каждый день или хотите подобрать что-то для вечеринки. Для работы или учебы лучше искать модели с низкой или скрытой платформой. Тракторную, массивную оставьте для особых случаев.

Учитывайте стилистические предпочтения. Помните, что обувь и одежда должны гармонично сочетаться между собой.

Помните о состоянии здоровья. Если есть проблемы, не нужно их усугублять еще больше.

Не забывайте еще об особенностях фигуры. Не хотелось бы подчеркнуть недостатки.

Эти советы помогут приобрести хорошую обувь и вы совершенно забудете о том, что при покупке нужно жертвовать комфортом или красотой. В интернет-магазине Favorite Shoes найдете туфли, которые соответствуют этим параметрам. Приятного выбора.