Создатели "Игры престолов" ушли из HBO

Создатели популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс покинули HBO и заключили контракт с компанией Netflix. Об этом пишет The Deadline.



Кинематографистам было выдвинуто выгодное предложение на 200 миллионов долларов.



В контракте значится, что задачей сценаристов будет разработка новых телепроектов компании. При этом не уточняется, о каких именно проектах идет речь.



Известно, что Бениофф и Вайс провели последнее десятилетие в HBO, полностью сосредоточившись на новаторских сериалах, основанных на романах Джорджа Мартина.





