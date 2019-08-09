Трамп высказал недовольство укреплением курса доллара и обвинил в этом ФРС

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность укреплением обменного курса американского доллара, которое отрицательно влияет на конкурентоспособность американских компаний, и возложил ответственность за это на Федеральную резервную систему (ФРС), которая, по его мнению, удерживает базовую ставку на слишком высоком уровне. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в четверг на своей личной странице в сети Twitter.



"Можно подумать, что, как ваш президент, я буду рад тому, что наш доллар очень силен. Но я не рад! - заявил Трамп. - Высокий уровень ставки ФРС, в сравнении с другими странами, удерживает наш доллар на слишком высоком уровне, что создает большие трудности для того, чтобы наши прекрасные производители, такие как Caterpillar, Boeing, John Deere, наши автомобильные и другие компании могли конкурировать на единых для всех условиях".



Президент высказал убеждение, что американские компании смогут одолеть всех конкурентов, если ФРС снизит базовую процентную ставку и не будет свертывать меры по стимулированию экономики. Он вновь обвинил американский центробанк в проведении ошибочной политики и высказал мнение, что экономическое положение в стране было бы более благоприятным, если бы не действия ФРС.



В минувшую среду Трамп заявил, что проблемой для развития американской экономики является не торговый спор с Китаем, а политика ФРС.



Народный банк Китая (центробанк) в четверг понизил курс валюты юана на 43 базисных пункта, до 7,0039 юаня за доллар, минимального значения с 21 апреля 2008 года. Девальвация юаня к американской валюте длится уже шестой рабочий день подряд, впервые с 2008 года обменный курс пробил психологическую отметку в 7,0.

