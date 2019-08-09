Представители "новой церкви" попытались захватить храм УПЦ

Представители "новой церкви" попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в Волынской области Украины, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.



По данным УПЦ, в воскресенье в селе Боблы Турийского района Волынской области сторонники "новой церкви" Украины перед началом богослужения пришли в Свято-Покровский храм со своим священником и хотели забрать управление.

"Еще в начале весны (приход – ред.) незаконно был перерегистрирован по привычной схеме: территориальная община при поддержке местных властей провела собрание, перерегистрировала и вчера была попытка совершить богослужение в этом храме", - сказал благочинный Турийского округа Владимир-Волынской епархии протоиерей Виталий Дуда, добавив, что в этом участвовали люди, которые не имеют отношения к церковной жизни села.



Как отмечается в сообщении, прихожане отказались признавать право "новой церкви" Украины на храм. Представители последней заблокировали вход, но верующим вскоре удалось попасть внутрь и принять участие в воскресном богослужении.



Давление на каноническую церковь на Украине в последнее время значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".

