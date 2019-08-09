В Донецкой области шахтеры перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату

Шахтеры в Донецкой области Украины перекрыли дорогу в Запорожье и Мариуполь, они требуют выплатить долги по заработной плате, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



"Начатая еще утром блокировка автодороги в Запорожье и Мариуполь шахтерами "Кураховской" продолжается и сейчас. Митингующие намерены протестовать до тех пор, пока не получат заработанных средств. Сейчас горняки шахты "Кураховская" заблокировали перекресток дорог в поселке Цукурино", - написал Волынец на своей странице в Facebook.



Ранее, 1 августа, Волынец сообщал, что задолженность по зарплатам горняков государственных украинских шахт составляет почти 40 миллионов долларов. Горняки не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

