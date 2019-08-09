Стало известно, почему Зеленский и Варфоломей не подписали совместное заявление

Президент Владимир Зеленский во время встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем в Турции отказался подписывать совместное заявление, так как Офису президента не понравилось текст заявления на экологическую тему. Об этом пишет BBC News Украина, ссылаясь на свои источники в Киеве и Стамбуле



По данным издания, встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского и осведомленные собеседники оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытки наладить добрые отношения с Константинополем.



Владимир Зеленский в резиденции патриарха общался с Варфоломеем и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также президент и патриарх провели праздничный обед, который длился более часа. После чего господин Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор, в котором предстоятель ПЦУ Епифаний получал Томос об автокефалии.



Несколько собеседников ВВС News Украина рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настроении". После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционным прощанием с поцелуями провел Зеленского из патриархии вплоть до автомобиля.



Но перед встречей между представителями Константинополя и офисом президента Зеленского возникли недоразумения. В частности, первоначально планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление.



Однако в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД. По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом". Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.



После встречи президент Зеленский практически не общался с журналистами, которые собрались в патриархии. "Обо всем. Все, что смущает всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне", - ответил Зеленский на единственный вопрос, о чем же именно говорили, передает "Укринформ". В офисе президента отказались ответить на вопрос BBC News Украина, почему не подписали совместное заявление.

