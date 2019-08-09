Психологи узнали, зачем мужчины отсылают фотографии члена

Мужчины, отправляющие фото своих гениталий, чаще страдают от нарциссизма и являются сексистами, сделали вывод психологи. Как передает The Daily Mail, был проведен опрос среди 1000 мужчин. Ученые оценивали склад характера, уровень эксгибиционизма, нарциссизма, сексизма, открытости вопросам секса и сексуальности, мотивацию у участников исследования.



Оказалось, фотографии интимного характера чаще всего отправлялись не с целью получить личное удовольствие, а с целью вызвать возбуждение у получателя и, возможно, добиться аналогичного ответа (интимных фото женщины). Кстати, некоторые мужчины специально отправляли провокационные фото, чтобы вызвать негативный ответ у женщин.



Реже всего мужчины отправляли такие фото для получения собственного удовлетворения. Притом, если мужчина по личной инициативе отправлял фото своего полового члена, он, скорее всего, демонстрировал высокий уровень нарциссизма, одобрял враждебный именно сексизм.

