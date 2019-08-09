Травмы спинного мозга перестанут быть серьезной проблемой

Немецкий центр нейродегенеративных заболеваний обнаружил группу белков, которые помогают регенерировать нервные клетки, передает Medical Express. Это открытие позволит вылечить паралич. Итак, известно, что за процессом регенерации стоят особые белки, инициирующие рост в молодых нейронах. Но активно расти нейроны могут, как принято считать, только на стадии эмбрионального развития.



На этой стадии нейроны формируют отростки - аксоны - для соединения и передачи сигналов. Однако во взрослом организме в случае травмы формирование аксонов не происходит, за исключением случаев, касающихся периферических нейронов (в руках, ногах). Специалисты узнали, как реактивировать процесс формирования аксонов. В центре внимания оказались белки ADF/кофилины. Это семейство белков, взаимодействующих с актином, важным белком клеточного скелета.



Во время эмбрионального развития данные белки контролируют формирование отростков, которые впоследствии становятся аксонами. Ученые обнаружили, что рост и отрастание нейронов стимулируется оборотом актиновых элементов (похожи на струны; придают клетке форму и стабильность). Белки семейства ADF/кофилины частично растворяют этот клеточный скелет. Только так структура клетки может меняться, а нейрон - расти и регенерироваться.



Специалисты исследовали нейроны, относящиеся к группе нейронов, которые соединяет спинной мозг с периферической нервной системой. Клетки, расположенные там, имеют по два аксона - центральный и периферический. Периферический аксон может восстанавливаться после повреждения. Давно известно, что центральный аксон также может отрастать, но только если его периферический аналог ранее был поврежден. Ученые надеются использовать полученную информацию для лечения людей с травмами спинного мозга.

