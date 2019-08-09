Уязвимости в WhatsApp позволяют редактировать чужие сообщения

Эксперты по кибербезопасности из израильской компании Check Point Software Technologies обнаружили уязвимости в мессенджере WhatsApp, которые позволяют изменять сообщения в чате. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



"Первый баг позволяет при помощи функции цитирования менять в групповой переписке данные отправителя сообщения. Второй дает возможность редактировать текст чужих ответов. И последний, который уже был устранен, позволяет отправлять участникам беседы личные сообщения под видом рассылки, что при ответе делает исходный текст общедоступным", - пишет издание.



Как отметили в компании Facebook, которой принадлежит мессенджер, называть первые два приведенных случая уязвимостями не совсем корректно. Собеседник агентства отметил, что, по сути, это аналог того, что происходит при ответах в электронной почте. В компании считают, что устранение этих проблем может сделать WhatsApp менее конфеденциальным.



