Вышел украинский трейлер нового фильма "Зомбилэнд"

В Сети появился украиноязычный трейлер хоррора-комедии "Зомбилэнд: Двойной выстрел" - сиквела известной картины "Добро пожаловать в Зомбилэнд". Ролик был опубликован на YouTube-канале B&H Film Distribution Company.



По сюжету фильма, четверо героев продолжают путешествие по США. Впереди у них встречи с ордами живых мертвецов, которые выжили после зомби-апокалипсиса. Режиссером вновь выступил Рубен Фляйшер.



В ленте снялись Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и Эбигейл Бреслин. К актерскому составу также присоединились Люк Уилсон, Росарио Доусон, Эван Джогиа и другие.



Выход ленты ожидается 24 октября этого года.





