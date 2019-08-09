Польша предостерегла Евросоюз от сближения с РФ

Польша предостерегает Европейский союз от сближения с Россией и высказывает опасения по поводу лояльности некоторых стран Кремлю, даже несмотря на внешнюю агрессию РФ. Соответствующе заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пржидач, сообщает Reuters в пятницу, 9 августа.



"Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их активность можно интерпретировать как стремление к потеплению отношений, и если они действительно проводят такую политику, то это заблуждение", - сказал Пржидач.



Он добавил, что потепление отношений с Россией может сигнализировать Кремлю, что российская политика эскалации, в частности, аннексия украинского Крыма в 2014 году останется безнаказанной, и это создаст опасный прецедент.



Замглавы МИД Польши считает, что новому руководству Евросоюза следует прислушаться к озабоченности стран Центральной и Восточной Европы и государств Балтии, с учетом их близости к России и опыта отношений с Москвой.



Дипломат также заявил, что указ российского президента Владимира Путина об ускоренной выдаче паспортов РФ жителям подконтрольных боевикам районов Донбасса является еще одним примером российской агрессии против Украины.



Польша рассчитывает на четкую европейскую позицию Брюсселя в отношении этих последних действий России.

