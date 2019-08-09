НАПК заявило в полицию и прокуратуру на пятерых чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений - непредставление деклараций 5-ю лицами - и направило соответствующие выводы в прокуратуру и полицию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"НАПК выявило признаки уголовных преступлений - непредставление деклараций 5-ю чиновниками. Соответствующие обоснованные выводы направлены в прокуратуру и территориальные органы Национальной полиции", - указали в агентстве.



Среди лиц, не подавших декларации, как отмечается, - бывшие должностные лица территориальных управлений патрульной полиции и Кропивницкого следственного изолятора.



"Во время контроля своевременности представления деклараций установлено, что должностные лица не подали декларации перед/после увольнения", - добавили в НАПК.



НАПК, как указано, сообщало чиновникам о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.

