Facebook решил платить СМИ за размещение контента в новом разделе с новостями

Компания Facebook предложила нескольким крупным американским СМИ по три миллиона долларов в год за право размещать контент в разделе с новостями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.



Речь идет о разных форматах сотрудничества — от публикации статей целиком до предварительного просмотра заголовков и содержания, следует из публикации.



Среди СМИ, к которым обратился Facebook, — телеканал ABC News, агентство Bloomberg, газета The Washington Post, и компания Dow Jones, которой принадлежит The Wall Street Journal.



Запуск новостного раздела в фейсбуке запланирован на осень 2019 года. Заключила ли соцсеть соглашения со СМИ, неизвестно.



Как отмечает The Wall Street Journal, конкурента Facebook компанию Google критиковали за отказ платить СМИ за показ их контента на своих страницах. В разных странах высказывались предложения обязать агрегаторы платить СМИ. В Google считают, что новостные сервисы, напротив, способствуют увеличению посещаемости и выручки изданий.