Сегодня новых нардепов собирают в ВР на подготовительное заседание

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на 9 августа созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы, в которую, в частности, вошли новоизбранные народные депутаты - делегаты от партий, прошедших в Раду по результатам парламентских выборов 21 июля. Об этом УНН сообщили в прессслужбе парламента.



"Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Заседание состоится в пятницу, 9 августа 2019 года, в 14 часов", - указали в ВР.



Согласно Регламенту ВР, в Подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших 5-процентный барьер, а именно:



"Слуга народа" - 17;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 3;

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2;

"Европейская Солидарность" - 2;

"Голос" - 1.



Как указано, народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав Подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

