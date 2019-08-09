Секреты пользователей сети тайно хранились в Google

Юзер Reddit под ником AlleKeskitason предложил рассказать пользователям Google самые шокирующие данные, которые они узнали после скачивания собственного профиля с сайта IT-компании.



EnaiSiaion отметил, что в его профиле Google указана любовь к китайскому рэпу. По его словам, это совершенно не так, он лишь раз посмотрел такое музыкальное видео на YouTube. FiveOhFive91 рассказал, что обнаружил в архиве аудиозаписи его разговоров с начальником, имевших место два года назад.



Пользователь aehoard возмутился тем, что обнаружил сохраненную историю его покупок в разных интернет-магазинах, таких как eBay и Amazon. Он подчеркнул, что компания никогда не запрашивала у него разрешения на подобные действия и допустил, что, вероятно, эти магазины продавали данные о нем в Google.



earlson был удивлен тем, как Google сохраняет информацию о всех местах, где он был последние несколько месяцев. Он также нашел аудиозаписи разговоров с друзьями и родными, не подозревая, что их записывают. FeelThePower999 поддержал его гнев. По его словам, Google знал абсолютно все места, где он был с 2015 года. «Каждый ресторан, каждую парикмахерскую, каждый ночной клуб, все хранилось у Google», — написал он.



Юзер ThrowawayReviewJoe вспомнил, как ему стало неловко, когда он прослушивал найденные в архиве свои голосовые поисковые запросы в присутствии возлюбленной. В одной из записи он услышал обращение к поисковику «Эй, Google, как мне увеличить размер пениса?», а после увидел удивленный взгляд девушки.

