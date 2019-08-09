Актер из «Друзей» превратился в затворника

Американо-канадский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в популярном сериале «Друзья», стал вести затворнический образ жизни. Об этом сообщает RadarOnline.



Отмечается, что после перенесенной прошлым летом операции он практически перестал покидать расположенный в отеле пентхаус, который стоит семь тысяч долларов в сутки. Кроме того, 49-летний артист, который трижды проходил курс лечения от алкогольной зависимости, снова стал злоупотреблять спиртным, утверждает источник издания.



«Вряд ли кто-то узнает его [в отеле], потому что он такой неопрятный в сравнении с тем, каким его помнят люди. Он избегает контактов и почти не выходит до наступления темноты», — поделился собеседник.



В июне папарацци впервые за два года сфотографировали Мэттью Перри. Внешний вид актера вызвал беспокойство в сети, так как на снимках он запечатлен в грязной одежде, с опухшим лицом и руками. Журналисты также обратили внимание на то, что у знаменитости длинные неопрятные ногти.



Перри с иронией отнесся к тому, что эти фото появились в СМИ. В соцсетях он пообещал, что обязательно сделает маникюр.

