«Барселона» захотела помешать Неймару перейти в «Реал»

Руководство каталонской «Барселоны» захотело помешать нападающему ПСЖ Неймару перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Sport.es.



По информации издания, «Барселона» попросила Неймара не принимать предложение мадридцев. Каталонцы рассчитывают, что нападающий почти вдвое снизит требования по зарплате. Отмечается, что ради бразильца клуб согласен включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо.



2 августа Sky Sport сообщил, что «Реал» вступил в борьбу за Неймара. Клуб готов обменять бразильца на нескольких игроков. В частности, мадридцы могут расстаться с хорватским хавбеком Лукой Модричем.



По сообщениям СМИ, Неймар хочет вернуться в «Барселону», однако возможный уход бразильца осложняется высокими финансовыми требованиями со стороны ПСЖ.



Неймар присоединился к французскому клубу в 2017 году. Сумма трансфера бразильца из «Барселоны» стала рекордной для футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на его счету 23 гола в 28 матчах за ПСЖ.

