Партия "Голос" хочет возглавить ряд парламентских комитетов

Партия "Голос" выступает против квотного принципа в избрании руководителей парламентских комитетов, подчеркивая, что ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм.



"Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом", - говорится в пресс-релизе партии, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина".



Как отметил лидер партии Святослав Вакарчук, команда "Голоса" пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность как за ежедневную депутатскую работу, так и за стратегические перспективы. "Вместе с тем мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", - сказал он.



Кроме того, партия "Голос" предлагает по такому принципу подойти и к формированию правительства, поскольку "успешное будущее за профессиональным подходом".



На внеочередных парламентских выборах в Украине партия "Слуга народа" получила большинство мандатов – 254, у партии "Голос" – 20 мест в парламенте.

