Супрун назвала причины лишнего веса

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о причинах лишнего веса и повторяющихся ошибках в планировании питания. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.



Супрун назвала ряд причин накопления жира в теле человека. Среди них:



пищевое поведение в семье, а именно традиции есть дома без ограничений, всегда иметь сладкое и привычка многократных перекусов;

хронический недостаток сна, который в итоге приводит к нарушениям гормональной системы и "ночному дожору";

нарушение гормонального здоровья в сочетании с генетическими наклонностями человека;

психические расстройства, к которым относят депрессию, низкую самооценку и тому подобное;

несбалансированность рациона, то есть значительное преимущество жирных или сладких продуктов.



К повторяющимся ошибкам в планировании питания Супрун отнесла чрезмерное употребление кофе, который по калорийности приближен к порции пищи, однако, содержит только быстрые углеводы. Бесполезными считаются и сладкие завтраки, которые наоборот способствуют набору веса. Частые перекусы, по словам Супрун, вообще не нужны взрослому человеку, ведь они только будут портить аппетит, зубы и фигуру.



По ее словам, наибольшие затраты калорий в нашем теле приходятся на печень, мозг и мышцы. Поэтому недостаток физической активности также считается одним из важнейших факторов, влияющих на массу тела человека.

