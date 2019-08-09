США прокомментировали идею Зеленского расширить нормандский формат

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.



Об этом сообщает Голос Америки.



"Украина имеет все права искать партнеров для решения одной из крупнейших конфликтов современной Европы. В отношении Нормандского формата из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет предназначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата ", - заявил Кент.



Он отметил также, что Россия должна взять на себя ответственность за соблюдение перемирия на линии разграничения.

Напомним, что 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

