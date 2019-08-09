В Офисе Президента собирали совещание по поводу заявления Богдана об увольнении

В Офисе Президента Украины не проводили служебное расследование по поводу того, каким образом заявление о якобы увольнении главы ОПУ Андрея Богдана попало в СМИ, поскольку считают это бессмысленным.



Об этом заявил в интервью Liga.net заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко.



"Это бессмысленно. У нас была такая же история с речью Президента. Мы тогда пытались сделать служебное расследование и нашли конечного пользователя, кто это писал. Но мы понимаем, что ситуация могла быть по-другому, у нас есть такие подозрения. А расследование нам каких-то результатов не дало. То же самое и сейчас. Каким образом мы можем сейчас в администрации найти, кто слил эту бумагу. Она была в нескольких местах, мы знаем, какой у нее был путь", - сказал Тимошенко.



По его словам, есть круг людей, которые могли это заявление в ОПУ видеть, но расследованием нельзя доказать, кто из них мог его слить СМИ. "Есть круг лиц из 12-14 человек, которые могли это сделать. Дальше продолжать бессмысленно, мы никак это не докажем. Камер в том месте нет", - отметил Тимошенко.



При этом он не уточнил, в каком именно месте находилось заявление Богдана.



Вместе с тем Тимошенко сообщил, что на следующий день после инцидента с заявлением Богдана Президент провел совещание по этому поводу со всем руководством ОПУ. "У нас было совещание по этому поводу. Там были все замы, Президент, глава ОПУ. Это было на следующий день", - сказал он.



На прямой вопрос, не от него ли СМИ получили фото заявления Богдана, Тимошенко ответил: "Может от меня, а может, и не от меня".



На вопрос, зачем кому-то понадобилось сливать это заявление и какая мотивация, Тимошенко отметил, что скорее всего "это какой-то психологический момент, поиграться к примеру".



Как сообщалось, 1 августа СМИ распространили противоречивую информацию относительно заявления об увольнении руководителя ОПУ Андрея Богдана. В частности, сообщение о таком заявлении со стороны Богдана опубликовали агентство "Интерфакс-Украина", "TheБабель" и издание "Українська правда" со ссылкой на собеседника в Офисе Президента.



Со своей стороны журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских опубликовала сфотографированную часть заявления Богдана на увольнение.



Вместе с тем заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг эту информацию в комментарии телеканалу НАШ.Макси-ТВ.



На следующий день информагентство "Интерфакс-Украина" аннулировало информацию о том, что Богдан написал заявление об увольнении.



В свою очередь Зеленский в пятницу, 2 августа, сказал, что заявления об увольнении написали заранее все члены его команды, и он их подпишет, если те не смогут справиться с работой.



Сам Богдан подтвердил тот факт, что он все-таки писал заявление на увольнение, но как снимок этого документа появился в интернете, ему неизвестно.



