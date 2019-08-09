Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа

Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа. "Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа", - заявил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на заседании в пятницу.



Он поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.

