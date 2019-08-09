Запасы угля на складах ТЭС Украины на 23% меньше прошлогодних

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 9 августа составляют 954,1 тыс. тонн, что на 23% (287,6 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", запасы угля антрацитовой группы в настоящее время составляют 250,7 тыс. тонн, что на 2,1% (5,2 тыс. тонн) больше прошлогодних (245,5 тыс. тонн). Запасы угля газовой группы равны 703,4 тыс. тонн, что на 29,4% (на 293 тыс. тонн) меньше прошлогодних (996,4 тыс. тонн).



В то же время запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на сегодня составляют 192,5 тыс. тонн, что на 45,7% (162,5 тыс. тонн) меньше чем годом ранее (355 тыс. тонн).



Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

