"Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов в новой Раде

Партия "Слуга народа" предлагает уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.



Прямая речь главы партии Дмитрия Разумкова: "Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить до 22 комитетов плюс комиссия по вопросам приватизации



Мы предлагаем, мы вышлем предложения (по названиям и профилю комитетов – ред.) и будем ждать от вас предложений, которые предлагается обсудить на следующей встрече".



Разумков как председательствующий предложил коллегам из других политических сил до понедельника обдумать это и обсудить на подготовительной группе 12 августа в 16:00.



Ирина Геращенко пообещала, что "Европейская справедливость" подаст свои предложения, а также попросила особый статус для евроинтеграционного комитета.



Кроме того, народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов: 7 и 31.



"Если будем видеть, что возникают трудности, в дальнейшем вернемся к этому вопросу", – предложил Разумков перед голосованием за этот вопрос.



Распределение в комитетах, по мнению Разумкова, должно быть по квотному принципу.



"Поскольку наших коллег в Верховной Раде, по нашим подсчетам, 60%, то мы будем предлагать, что от нашей политической силы будет либо глава, либо первый заместитель, либо секретарь – поскольку они по регламенту не могут быть представителями одной политической силы. И также мы будем предлагать в качестве заместителей глав комитетов своих коллег, но с сохранением пропорционального принципа", – сказал он.



В итоге следующее заседание подготовительной группы назначили на среду, 14 августа, на 11:00.

