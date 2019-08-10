Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира "Rogers Cup"

Последняя представительница Украины Элина Свитолина продолжила выступления в четвертьфинале турнира WTA Premier 5 "Rogers Cup" в канадском Торонто, передает корреспондент УНН.



Неудачные подачи и ошибки при розыгрыше от американки Софии Кенин привели к двум брейкам и удачному старту в исполнении Свитолины — 4:0. Однако после подсказок тренера, Кенин начала действовать увереннее и переломила ход событий, разгромив украинку на тай-брейке и выиграл второй сет — 7:6 (2), 6:4.



Примечательно, что украинка имела хуже процент реализации брейкпойнтив — 2/11 против 3/5 в 29-й ракетки мира. Также Свитолина подала 7 эйсов против 1 у соперницы и допустила 4-х двойных ошибок.



Стоит отметить, что от рук Кенин в предыдущей стадии соревнований вылетела вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.



Добавим, в 2017 году Свитолина победила на кортах в Торонто.

