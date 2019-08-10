Трамп считает современный Голливуд "либеральным" и "расистским"

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".



"Либеральный Голливуд - в высшей степени расистский, таящий в себе злобу и ненависть! Они любят называть себя "элитой", но они таковой не являются. На самом деле, обычно те люди являются настоящей элитой, которым они (Голливуд - ИФ) решительно противостоят. Выходящие в прокат фильмы снимаются лишь для того, чтобы разжечь и посеять хаос. Они создают собственную жестокость, а потом пытаются винить других", - написал Трамп в пятницу в своем Twitter.



Он отметил, что такие люди "очень плохо влияют на нашу страну (США - ИФ)".



Между тем, самого Трампа неоднократно обвиняли в расизме.



Так, в июле Трамп подвергся критике за нелестные высказывания о членах Конгресса от Демократической партии, выходцах из стран Африки.



Кроме того, согласно результатам опроса центра общественного мнения Quinnipiac University, 51% американских избирателей полагают, что президент США Дональд Трамп - расист, в то время как 45% не считают президента расистом.

