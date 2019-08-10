КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Два снаряда неопознанного типа выпущены в субботу в сторону Японского моря с территории КНДР, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на военных.



Агентство отмечает, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пока не комментирует информацию об этих пусках.



Пхеньян в конце июля испытал две баллистические ракеты малой дальности.



Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что получил послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он в частности сообщил, что "сам не был рад недавним пускам ракет в КНДР".

