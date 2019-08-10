Франция отвергла обвинения Трампа из-за Ирана

Франция отвергла обвинения президента США Дональда Трампа во вмешательстве в политику Вашингтона в отношении Ирана. Соответствующее заявление в пятницу, 9 августа, сделал французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.



Таким образом он отреагировал на комментарий Трампа, возложившего ответственность на французского президента Эммануэля Макрона за попытки играть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном.



Парижу "не нужно разрешение", чтобы излагать свою позицию по Ирану, подчеркнул Ле Дриан.



Он добавил, что Франция выступает за мир и безопасность в ближневосточном регионе и придерживается стратегии деэскалации.



Глава МИД указал, что ответом на недавний рост напряженности должны стать "политические инициативы по поиску условий для диалога".



Как отметил министр, Макрон совместно с партнерами работает над решением именно этой задачи.



"Конечно, он информирует американские власти", − подчеркнул Ле Дриан.



"Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", − добавил он.



Президент Трамп 8 августа выразил мнение, что Иран "испытывает серьезные финансовые затруднения". По утверждению главы американского государства, Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, "однако получает противоречивые сигналы от всех тех, кто необоснованно нас представляет, включая президента Франции Макрона".



В начале июля США заявили о готовности создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе.



Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд тогда сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с рядом стран по поводу присоединения к коалиции.



Формирование международной коалиции для защиты торгового судоходства последовало за серией инцидентов, произошедших в Ормузском проливе.



За последние несколько месяцев в проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, был совершен ряд нападений на нефтяные танкеры. США обвиняют в случившемся Иран, Тегеран свою вину отрицает.



В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном. Последовавшие за этим санкции в отношении нефтяного и банковского секторов преследуют целью принудить Исламскую Республику к заключению новой сделки на более жестких условиях.

