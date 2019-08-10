Путин и Меркель преподали Зеленскому жесткий урок - "Главред"

Призыв президента Украины Владимира Зеленского провести немедленную встречу в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе остался без ответа. Об этом пишет «Главред».



По мнению автора материала, лидеры России, Германии и Франции преподали Зеленскому «жесткий урок». Путин, Меркель и Макрон показали, что не видят смысла экстренно собираться, если у Украины нет конкретных предложений.



Ключевой причиной провала переговоров называется «политически совершенно неопытный популизм Зеленского, не понимающего роли дипломатии во внешней политике». Полагаясь на свой талант убеждения, нынешний украинский лидер отвергает услуги дипломатов, хотя именно они и должны проводить переговоры, а главы государств — встречаться на завершающем этапе для подписи согласованных документов.



Однако главным препятствием для встречи «четверки» является отсутствие собственной стратегии — он будто сам не знает, что делать с Донбассом.



«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

