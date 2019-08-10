Киев должен продолжать переговоры, чтобы закончить войну − Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию Голос Америки 9 августа.



На вопрос, должна ли Украина приостановить переговоры в минском формате после гибели четырех военных на Донбассе, он отметил, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и Украина, и Минская группа, и США.



А переговоры, по его словам, это единственный способ достичь желаемого.



"Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет ", − указал при этом Тейлор.



Дипломат также добавил, что США должны "продолжать давить, вести переговоры для того, сохранять давление на русских, чтобы они закончили войну".

